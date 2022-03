Bloomberg: Poetin stond vertrek baas centrale bank niet toe

Nabiullina werd vorige week nog voorgedragen voor een nieuwe termijn van vijf jaar. Daarmee is het aan haar om de gevolgen van de oorlog op de Russische economie het hoofd te bieden. De strijd en de daaropvolgende sancties hebben in korte tijd veel van wat ze heeft bereikt in de afgelopen negen jaar stukgemaakt. Volgens de bronnen zou een vertrek op dit moment worden gezien als verraad van de president, met wie ze de laatste decennia nauw heeft samengewerkt.

De 58-jarige Nabiullina heeft nog niet in het openbaar gereageerd op haar herbenoeming. Woordvoerders van de centrale bank en het Kremlin hebben tegen Bloomberg nog niet gereageerd op verzoeken om commentaar.

Nabiullina is geliefd bij investeerders. Ze wordt in verschillende publicaties, zoals in Euromoney en The Banker, bestempeld als een van ‘s werelds beste monetaire beleidsmakers. In de huidige situatie wordt ze geconfronteerd met een oorlogseconomie waarbij Rusland geïsoleerd wordt door internationale sancties. Daarbij drogen ook investeringen op, ook omdat buitenlandse bedrijven vertrekken.