Brussel wil 3,4 miljard steun voor landen die Oekraïners opvangen

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen, anders dan asielzoekers uit andere landen, sowieso in de EU blijven en er bijvoorbeeld ook aan het werk. Het is zaak kinderen zo snel mogelijk weer naar school te sturen en volwassenen aan een baan te helpen, zegt vicevoorzitter Margaritis Schinas van de Europese Commissie.

Het benodigde geld moet komen uit een van de Europese miljardenfondsen voor het herstel na de coronacrisis, als de EU-landen ermee instemmen. Lidstaten die het nodig hebben kunnen er aanspraak op maken, waarna een deel kan worden voorgeschoten. Voor de buurlanden van Oekraïne is dat deel groter.

Meer dan 3,5 miljoen mensen hebben inmiddels op de vlucht voor de Russische oorlog tegen Oekraïne een veilig heenkomen gezocht in de EU, zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Ylva Johansson. Ruim de helft daarvan is in buurland Polen terechtgekomen. Ook buren Roemenië, Hongarije en Slowakije vangen veel mensen op.

De EU zet in landen van aankomst ook knooppunten voor gezondheidszorg op die Oekraïners kunnen doorverwijzen naar de juiste zorgverlener. Ze kunnen ook meteen een coronaprik krijgen, zegt Schinas. Veel Oekraïners zijn nog niet ingeënt tegen het virus.