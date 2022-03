Roddelpraat in hoger beroep tegen uitspraak in zaak Famke Louise

De makers van het online programma Roddelpraat gaan in hoger beroep in de rechtszaak die zangeres Famke Louise tegen hen aanspande. Dat zeggen presentatoren Jan Roos en Dennis Schouten in een aflevering van Roddelpraat die woensdag is gepubliceerd.

Famke Louise eiste dat een uitzending op het YouTube-kanaal van Roddelpraat offline werd gehaald omdat presentatoren Jan Roos en Dennis Schouten een niet-uitgebracht nummer van haar lieten horen. Ze suggereerden daarnaast dat ze daarin zegt te zijn misbruikt door haar oud-manager Ali B, die door oud-deelnemers van The Voice of Holland wordt beschuldigd van onder meer verkrachting.

Vorige week woensdag gaf de rechter in Amsterdam Famke Louise gelijk. Roos en Schouten maakten zich met het delen van het nummer volgens de rechter schuldig aan ‘zowel auteursrechtinbreuk als onrechtmatig handelen’. Het duo moest de uitzending offline halen en een rectificatie plaatsen. Daar werd in beide gevallen gehoor aan gegeven.

De presentatoren stellen woensdag in de uitzending in hoger beroep te gaan omdat ze naar eigen zeggen beelden in handen hebben uit 2020 waarin Famke Louise het betreffende liedje op een feestje zingt voor een publiek. De video toont volgens de mannen aan dat zij geen inbreuk pleegden op het auteursrecht. De zangeres zei namelijk dat het nummer privé was en dat ze het voor zichzelf had opgenomen nadat ze had gebroken met haar manager.

Roos en Schouten moesten behalve de rectificatie ook 27.000 euro aan advocatenkosten betalen. Via een crowdfundingsactie wisten de presentatoren in korte tijd meer dan 35.000 euro op te halen. De advocaat van Famke Louise was woensdagavond niet gelijk bereikbaar voor commentaar.