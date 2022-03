Shell en Aegon bij spaarzame winnaars in AEX-index

Olie- en gasconcern Shell en verzekeraar Aegon waren woensdag de enige duidelijke winnaars in de AEX-index op Beursplein 5. Shell won 3,6 procent in het kielzog van de verder gestegen olieprijzen. Aegon (plus 2,6 procent) profiteerde van de aankondiging dat het eigen aandelen gaat inkopen en dat het de schulden had weten te verminderen. Ook heeft de verzekeraar de verkoop van zijn Oost-Europese activiteiten afgerond.

De olie- en gasprijzen liepen weer verder op nadat Rusland had bekendgemaakt dat ‘onvriendelijke landen’ die olie of gas kopen van het land in roebels moeten betalen. Nu Rusland door sancties steeds minder handel kan drijven, zijn andere munteenheden minder praktisch voor het land. Door handel in roebels te drijven, wordt die munteenheid ook ondersteund. Een vat Amerikaanse olie werd 4,7 procent duurder op 114,10 dollar. Brentolie kostte 4,8 procent meer op 120,98 dollar per vat. Europees gas werd bijna een vijfde duurder.

Verder is het nog maar de vraag of olieconcerns als Shell en BP hun bezittingen in Rusland van de hand kunnen doen. Volgens de topman van TotalEnergies heeft nog geen van de concurrenten die hebben gezegd Rusland te zullen verlaten dat ook gedaan. Ook omdat ze niet weten hoe ze dat voor elkaar moeten krijgen.

Prosus

De AEX-index verloor 0,9 procent tot 721,81 punten. Techinvesteerder Prosus was met een verlies van bijna 5 procent de sterkste daler. Eerder op woensdag werd bekend dat het Chinese techbedrijf Tencent in het afgelopen kwartaal de traagste omzetgroei boekte sinds de beursgang van het bedrijf in 2004. Prosus heeft een groot belang in Tencent.

De oorlog in Oekraïne bleef de beurshandel wel domineren. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei dat de vredesgesprekken met Rusland ‘zwaar’ en ‘soms confronterend’ waren. Maar hij zei ook dat er ‘stap voor stap’ vooruitgang wordt geboekt. Daarnaast zullen de Verenigde Staten en westerse bondgenoten naar verwachting deze week extra sancties aankondigen tegen Rusland.

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten sinds de Russische inval in Oekraïne is verder verslechterd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zakte de graadmeter waarmee het vertrouwen wordt gemeten bijna naar het laagste niveau ooit. De Europese cijfers lieten een daling zien gelijk aan het niveau van het begin van de coronacrisis.

De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,3 procent. De euro was 1,1001 dollar waard, tegen 1,1014 dollar een dag eerder.