Burgemeester: Russische troepen rond Kiev teruggedrongen

Het Oekraïense leger heeft in een aantal gebieden rond Kiev Russische troepen teruggedrongen, zegt burgemeester Vitali Klitsjko van de Oekraïense hoofdstad. Hij herhaalde nog maar eens dat elk gebouw en elke straat verdedigd zullen worden en overgave geen optie is.

Ten noorden en oosten van Kiev wordt volgens Klitsjko hard gevochten. Hij stelt dat ‘de kleine stad Makariv en vrijwel geheel Irpin nu al onder controle zijn van Oekraïense soldaten’. Irpin ligt tegen de oostkant van Kiev aan en Makariv ligt ongeveer 50 kilometer naar het westen. Volgens Oekraïense media zijn de Russen in Irpin mogelijk omsingeld.

Russische troepen rukten kort na de invasie op 24 februari op naar de buitenwijken van de hoofdstad, maar hebben die niet kunnen omsingelen of binnenvallen. Klitsjko stelt dat Kiev nog altijd het doelwit is van de Russen ‘omdat het het hart van het land is’.

Volgens het stadsbestuur zijn in Kiev sinds het begin van de aanval in totaal 73 burgers omgekomen, onder wie vier kinderen, en 297 mensen gewond geraakt. In de hoofdstad werd begin deze week een avondklok ingesteld om inwoners te beschermen tegen mogelijke aanvallen. Woensdagochtend werd een woonwijk in het noordwesten van Kiev gebombardeerd, waarbij meerdere gebouwen schade opliepen en vier mensen gewond raakten.