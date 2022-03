Zes aanhoudingen in Pools onderzoek internationale drugshandel

De politie heeft in een Pools onderzoek naar internationale drugshandel en witwassen zes verdachten aangehouden. In de gemeenten Hoorn, Koggenland en Stede Broec zijn vier mannen van 50, 41, 33 en 33 jaar aangehouden en in Rotterdam een 34-jarige man en een 31-jarige vrouw. De verdachten hebben allemaal de Poolse nationaliteit, zegt een woordvoerder van de politie.

Ruim 150 Nederlandse politiemensen waren bij het onderzoek betrokken. Ze doorzochten in totaal acht woningen en drie bedrijfspanden. Hierbij zijn onder meer twee wapens gevonden, evenals soft- en harddrugs en onderdelen van een drugslab. Ook zijn duizenden euro’s aan cash en cryptovaluta in beslag genomen. Verder werden in een van de bedrijfspanden 360.000 illegale sigaretten gevonden die bestemd waren voor de internationale handel.

De rechtbank zal later beslissen of de verdachten worden overgeleverd aan Polen om daar te worden vervolgd voor internationale drugshandel, witwassen en deelneming aan een criminele organisatie. In verband met dit onderzoek werden eerder al in diverse landen 23 aanhoudingen verricht en grote hoeveelheden drugs in beslag genomen.