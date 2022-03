NAVO posteert ‘gevechtsgroepen’ in nog vier oostelijke lidstaten

De NAVO stationeert nog eens vier zogeheten battlegroups in lidstaten die Rusland door de oorlog in Oekraïne richting hun grenzen zien oprukken. De bataljons, die uit militairen van verschillende NAVO-landen bestaan, komen in Hongarije, Slowakije, Roemenië en Bulgarije, zegt NAVO-chef Jens Stoltenberg.