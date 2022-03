FNV: uitbuiting Oekraïense vluchtelingen op bouwplaats voorkomen

Oekraïners die straks mogelijk in Nederland aan het werk gaan, moeten niet door kwaadwillenden uitgebuit kunnen worden. FNV Bouwen en Wonen, onderdeel van vakbond FNV, wil met name op de bouwplaats voorkomen dat vluchtelingen worden uitgeknepen of dat mensen ‘kwijtraken’ in het illegale circuit.

Tot 1 april is een tewerkstellingsvergunning voor Oekraïense medewerkers verplicht. Het kabinet heeft aangegeven dat voor deze groep mensen na 1 april een meldplicht via de werkgever voldoende is. Aan deze tijdelijke regeling wordt nu gewerkt. FNV meent dat als alle mensen gewoon geregistreerd worden, iedereen beter af is.

Als het aan de FNV ligt komt er bovenop de meldplicht ook een set basisvoorwaarden. Zo pleit de bond voor toegang tot informatie, toegang tot recht en zichtbaar maken waar deze mensen zijn, maar ook waar zij aan de slag gaan. Het zijn volgens de bond allemaal basisvoorwaarden om misbruik te voorkomen en mensen toekomstperspectief te bieden.

‘Wat we weten over arbeidsmigranten van buiten de EU werkzaam in de bouw voorspelt weinig goeds’, aldus FNV-bestuurder Hans Crombeen. ‘De onduidelijkheid van de cijfers over hoeveel arbeidsmigranten werken in de bouw en een slecht functionerende meldplicht zijn illustratief voor de huidige zorgelijke situatie, vindt de FNV.’

Het is niet voor het eerst dat FNV roept om vluchtelingen te beschermen. De vakbond riep eerder deze week dat een aantal aanbevelingen uit een rapport over misstanden in de uitzendbranche versneld moeten worden ingevoerd. Dat moet ook de kans op uitbuiting voorkomen.