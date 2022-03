Onderzoek: voedsel niet schaars, wel duurder door oorlog Oekraïne

De oorlog in Oekraïne leidt op korte termijn niet tot voedseltekorten in Nederland of andere EU-landen. Wel zullen de dagelijkse boodschappen waarschijnlijk nog duurder worden. Dat zegt Wageningen Economic Research (WEcR), dat op verzoek van landbouwminister Henk Staghouwer de huidige situatie in kaart heeft gebracht.