Van Rij wil kijken naar snellere verhoging kilometervergoeding

Staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingen) wil kijken of het mogelijk is de onbelaste reiskostenvergoeding eerder te verhogen dan het kabinet van plan was. Dat zegt hij de Kamer toe, nadat verschillende partijen hierom hadden gevraagd. ‘Technisch zou je dat vanaf 1 juli kunnen doen’, aldus Van Rij. Hij wil kijken wat het precies betekent als het kabinet daartoe zou besluiten.

‘Ik begrijp de gedachte’, zegt de bewindsman tegen de Kamer. ‘Ik zou willen zeggen: laten we het serieus bekijken. Maar dan moet er een dekking gevonden worden.’ Als het kabinet zo’n maatregel neemt, komt er ook minder binnen. Ergens anders moet geld vandaan komen.

De VVD, die dit voorstel ook had gedaan, had bedacht het geld dat het kabinet ‘verdient’ doordat de jubelton (de 100.000 euro die mensen belastingvrij kunnen schenken voor een woning) eerder wordt verlaagd. Maar die maatregel levert veel te weinig op, zegt Van Rij. VVD-Kamerlid Eelco Heinen gaf in het debat aan al te broeden op een andere dekking.

Overigens wil de staatssecretaris nog niet beloven dat hij de vergoeding per kilometer waar geen belasting over hoeft te worden betaald eerder verhoogt. Partijen in de Kamer hadden dit voorgesteld om de pijn van de hoge brandstofprijzen te verzachten. Van Rij ziet verder ook ‘een grote verantwoordelijkheid liggen bij werkgevers. Ze moeten dan ook die onbelaste reiskostenvergoeding toekennen aan werknemers’.

Het kabinet was al voornemens de onbelaste reiskostenvergoeding stapsgewijs te verhogen van 19 cent per kilometer naar 23 cent.