Nestlé stopt verkoop KitKat en Nesquik aan Rusland

Voedingsmiddelenproducent Nestlé stopt met de verkoop van niet-essentiële producten in Rusland, waaronder repen van het merk KitKat en cacaodrank van Nesquik. Wel blijft de Zwitserse multinational voedingswaren verkopen aan Rusland die volgens het bedrijf essentieel zijn. ‘Dit beschermt het basale recht op voedsel’, schrijft het concern in een statement op zijn site, zonder een precieze lijst van noodzakelijke voedingsmiddelen te geven.

Met de ingreep reageert het bedrijf op het aanhoudende oorlogsgeweld in Oekraïne, dat eind februari werd aangevallen door de Russische krijgsmacht. Nestlé stopte eerder alle import uit en export naar Rusland die volgens het bedrijf niet noodzakelijk is. Ook hield het bedrijf op te adverteren in Rusland.

Maar activisten en politici waren kritisch op het besluit van Nestlé om toch actief te blijven in het land. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei dat het bedrijf zijn eigen slogan, Good Food, Good Life (goed voedsel, goed leven), niet naleefde.

Nestlé verwacht geen winst te boeken in Rusland en daardoor ook geen winstbelastingen af te hoeven staan aan de regering van president Vladimir Poetin. Wel blijft het bedrijf zijn Russische personeel betalen.

Nestlés Franse branchegenoot Danone liet woensdag weten bepaalde essentiële zuivelproducten en babyvoeding te blijven produceren in Rusland. Maar de export van andere merken, zoals bronwater van Evian of plantaardige zuivelvervangers van Alpro, is gestopt. Daarnaast investeert het bedrijf niet langer in Rusland, bijvoorbeeld in marketing.