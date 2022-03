Arbeidsorganisatie VN schort samenwerking met Rusland op

De Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties, de ILO, zet de samenwerking met Rusland stop tot het moment dat er een einde wordt gemaakt aan de oorlog in Oekraïne. Volgens de organisatie geldt de maatregel niet voor humanitaire hulp. De ILO is daarmee de zoveelste instelling die Moskou isoleert op het wereldtoneel.

‘De aanhoudende agressie van de Russische Federatie, gesteund door de Belarussische regering, tegen Oekraïne is volstrekt onverenigbaar met de doelstellingen van de organisatie en de beginselen die ten grondslag liggen aan het lidmaatschap van de ILO’, zo luidt de resolutie. Het initiatief voor een stemming kwam van Canada.

Moskou wordt opgeroepen ‘onmiddellijk en onvoorwaardelijk een einde te maken aan zijn agressie, zijn troepen uit Oekraïne terug te trekken, een einde te maken aan het leed dat het de bevolking van Oekraïne aandoet, en zich te onthouden van verdere onwettige bedreigingen met of gebruik van geweld tegen welke lidstaat dan ook’, zo valt verder te lezen.

De ILO, opgericht in 1919, is de oudste gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties met 187 lidstaten. Uniek in het VN-systeem is dat landen vertegenwoordigd worden door regeringen, werkgevers en werknemers. De organisatie zetelt in Genève en heeft tot doel de rechten op werk te bevorderen, goede werkgelegenheidskansen te stimuleren, de sociale bescherming te verbeteren en de dialoog over werkgerelateerde kwesties te versterken.