Aantal nieuwe coronagevallen toegenomen

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 295.402 meldingen van positieve tests. Gemiddeld zijn dat er in de afgelopen week 42.200. Dat gemiddelde is al weken aan het afnemen.

Het aantal meldingen van sterfgevallen is gedaald. Het RIVM meldt woensdag 15 nieuwe sterfgevallen. Dat betekent niet dat deze mensen daadwerkelijk afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt soms even voor een overlijden door Covid-19 aan het RIVM is doorgegeven. Dinsdag registreerde het instituut 24 mensen die aan de gevolgen van een coronabesmetting zijn overleden.

Het afgelopen etmaal werden de meeste nieuwe besmettingen in Amsterdam vastgesteld, namelijk 1788 gevallen. Rotterdam volgt met 1231, daarna Den Haag met 1101 nieuwe gevallen. Utrecht staat op plek vier met 976 nieuw ontdekte positieve tests. In Groningen kwamen 686 nieuwe gevallen aan het licht.