NAVO bezorgd over steun China voor Rusland

De NAVO maakt zich zorgen over de steun die China verleent aan Rusland in diens oorlog tegen Oekraïne. China dekt Rusland al politiek met ‘flagrante leugens en desinformatie’ over Oekraïne en over de NAVO, en er zijn ook zorgen over mogelijke ‘materiële steun’, zegt NAVO-chef Jens Stoltenberg.