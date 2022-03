Groei Britse economie flink lager door Oekraïne en inflatie

De Britse regering heeft de verwachting voor de economische groei dit jaar flink naar beneden bijgesteld vanwege de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie. Minister van Financiën Rishi Sunak denkt dat de Britse economie dit jaar waarschijnlijk met 3,8 procent zal groeien. Bij de vorige raming in oktober werd nog op een plus van 6 procent gerekend.

De inflatie in het Verenigd Koninkrijk zou dit jaar moeten uitkomen op gemiddeld 7,4 procent, aldus Sunak. Hier werd eerder op 4 procent gerekend. Door de oorlog in Oekraïne zijn onder meer de energieprijzen sterk gestegen, waardoor de inflatie verder wordt aangejaagd. Die hoge inflatie ondermijnt weer de koopkracht van huishoudens, wat dus een negatief effect op de economie heeft.

Om huishoudens te helpen met de sterk stijgende inflatie kondigde Sunak aan dat er vanaf woensdag een verlaging van de accijns op brandstof komt, die loopt tot maart volgend jaar. Ook andere belastingmaatregelen moeten de Britse bevolking helpen met de sterk stijgende prijzen van energie en andere producten. Zo wordt de btw op de aanschaf van zonnepanelen, warmtepompen en woningisolatiematerialen afgeschaft.

Het Verenigd Koninkrijk heeft samen met andere westerse landen harde sancties aan Rusland opgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne. ‘De acties die we hebben ondernomen om het regime van Poetin sancties op te leggen zijn niet zonder kosten voor ons thuis. De invasie van Oekraïne vormt een risico voor ons herstel, en dat van landen elders in de wereld’, zei Sunak in het parlement.

De groeiverwachting voor volgend jaar werd ook verlaagd. In 2024 zou de Britse economie dan weer sterker moeten groeien dan eerder gedacht.