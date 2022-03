Advies: verbeter de natuur ook buiten beschermde gebieden

De achteruitgang van de Nederlandse natuur kan alleen worden gestopt als de overheid voortaan inzet op ‘natuur overal en voor iedereen’. Die boodschap heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) voor het kabinet. Volgens het adviesorgaan is het huidige natuurbeleid niet effectief en komt dat mede doordat het zich vooral beperkt tot de beschermde natuurgebieden. Daarbuiten valt nog een hoop winst te behalen.

‘In en om dorpen en steden moet veel meer groen komen, op loop- of fietsafstand voor iedereen. Ook in het landelijk gebied, waar de afgelopen decennia een regelrechte kaalslag van de natuur heeft plaatsgevonden, is natuurherstel noodzakelijk’, adviseert de Rli.

De raad stelt vast dat de Nederlandse natuur de afgelopen jaren hard achteruit is gegaan. Terwijl een vitale natuur ‘cruciaal is voor een leefbaar Nederland’. De biodiversiteitscrisis, die zich niet alleen in Nederland maar wereldwijd voltrekt, noemt de raad ‘even groot als de klimaatcrisis’.

Het advies is gepresenteerd aan minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal. Volgens de opstellers kunnen zij en haar collega’s het natuurherstel het beste samen aanpakken met het terugdringen van de stikstofuitstoot en de verduurzaming van zowel de landbouw als de energievoorziening. Natuur wordt nu ‘vooral nog als kostenpost beschouwd’, stelt de raad vast. ‘Daardoor telt het natuurbelang onvoldoende mee.’