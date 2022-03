Boris Johnson: P&O overtrad arbeidswetten met massaontslag

P&O hield vrijdag plotseling alle veerboten aan de kade en liet het personeel weten dat achthonderd mensen met onmiddellijke ingang ontslagen zouden worden. Dat was volgens het bedrijf nodig om de banen van 2200 anderen te behouden. De rederij, die onder meer veerboten over het Kanaal laat varen, maar ook over de Ierse Zee en tussen Rotterdam en Hull, stelt vorig jaar 100 miljoen pond verlies te hebben geleden en zei dat het bedrijfsmodel niet houdbaar was zonder ingrepen.

De achthonderd ontslagen zeelieden zouden moeten worden vervangen door goedkopere krachten. Die werden extern ingehuurd uit onder meer Oost-Europa en Azië. Het ontslagen P&O-personeel houdt de veerboten echter bezet waardoor die niet uit kunnen varen. De rederij zei eerder deze week te hopen vrijdag weer een deel van de veerdienst tussen Calais en Dover te kunnen uitvoeren.

Inmiddels heeft topman Peter Hebblethwaite in een e-mail zijn excuses aangeboden. ‘Mensen zijn woedend en geschokt en dat begrijp ik volkomen’, aldus Hebblethwaite, die het ontslag ‘een ongelooflijk moeilijke beslissing’ noemde waar het bestuur van P&O ‘mee geworsteld heeft’. ‘Maar toen we wisten dat het de enige manier was om P&O te redden, moesten we wel handelen. Alle andere routes leidden naar sluiting van P&O.’