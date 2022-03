Duitsland levert meer luchtdoelraketten aan Oekraïne

De Duitse minister Annalena Baerbock van Buitenlandse Zaken zegt dat meer Strela-luchtdoelraketten op weg zijn naar Oekraïne. Volgens de Duitse krant Bild heeft de Duitse nationale veiligheidsraad in een geheime zitting besloten 1700 van dergelijke raketten beschikbaar te stellen en direct richting het land te vervoeren.

‘Ik kan duidelijk zeggen dat er nog meer Strela-leveringen onderweg zijn’, zei Baerbock tegen het Duitse parlement. ‘We zijn een van de grootste wapenleveranciers in deze situatie, het maakt ons niet trots, maar het is wat we moeten doen om Oekraïne te helpen’, aldus de minister.

Begin maart zei Duitsland al toe 2700 Strela’s, wapens van het voormalige Oost-Duitse leger die vanaf de schouder zijn af te vuren, te sturen. Maar de nationale veiligheidsraad moest daarover nog een besluit nemen en heeft dat volgens Bild nu gedaan. Vijfhonderd Strela’s waren al geleverd, de overige 2200 gaan nu volgens de krant onmiddellijk naar Oekraïne.