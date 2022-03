Brussel maakt zich op voor zwaarbeveiligd bezoek president Biden

De Air Force One zal rond 21.00 uur op de militaire luchthaven Melsbroek landen, waar Biden wordt verwelkomd door de Belgische premier Alexander De Croo. Voor de landing worden de vertrekkende vluchten op de aanpalende burgerluchthaven Brussels Airport een half uur stilgelegd.

Daarna rijdt POTUS (President Of The United States), zoals elke Amerikaanse leider afgekort wordt aangeduid, naar verwachting naar de Amerikaanse ambassade. Biden verplaatst zich in een gepantserde auto met de bijnaam The Beast. Meerdere exemplaren worden speciaal voor het bezoek vanuit de VS ingevlogen.

Beveiliging

Naar verluidt overnacht Biden op de ambassade, die normaal al met hekken en prikkeldraad is versperd. Maar nu zijn ook de straten rondom op slot. Parkeren is er verboden en fietsen of steps worden verwijderd. Terrasjes in de buurt moeten dicht en vuilnisbakken en riooldeksels worden verzegeld.

Grote delen van de hoofdstad zijn donderdag afgegrendeld zodat Biden snel tussen het NAVO-hoofdkwartier en de Europese wijk waar de EU-top plaats zal vinden kan worden vervoerd. Rond het NAVO-hoofdkwartier en de EU-instellingen wordt een veiligheidskordon ingesteld, evenals rond The Hotel waar de Amerikaanse delegatie zou logeren.

Voor de beveiliging van Biden en de meer dan dertig andere regeringsleiders en staatshoofden zijn naar schatting tweeduizend politiemensen in touw, inclusief scherpschutters, agenten met honden en helikopterpiloten. Ook is er een specialistenteam dat drones in de gaten houdt.