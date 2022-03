Rusland wil betalingen voor olie en gas in roebels krijgen

Rusland wil dat zogeheten "onvriendelijke landen" die olie of gas kopen van het land in roebels betalen. President Vladimir Poetin heeft de centrale bank en betrokken overheidsdiensten een week de tijd gegeven om dat mogelijk te maken. Alle landen die Rusland sancties hebben opgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne, zoals de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, zijn door Rusland als onvriendelijk aangemerkt.