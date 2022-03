Russische klimaatgezant Tsjoebajs stopt ermee en verlaat Rusland

De Russische klimaatgezant Anatoli Tsjoebajs heeft volgens bronnen ontslag genomen en het land verlaten. Tsjoebajs kan uiteindelijk niet meer achter president Vladimir Poetin staan als gevolg van de bloedige inval in Oekraïne. Hij is tot dusver de hoogste functionaris die uit de gelederen van Poetin stapt naar aanleiding van de inval een maand geleden.

De 66-jarige Tsjoebajs was een van de architecten van de ingrijpende economische hervormingen die na de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991 werden doorgevoerd. Hij werd destijds een van de meeste gehate politici door zijn haastig doorgevoerde privatiseringen. Die werden als ‘schoktherapie’ op de vastgelopen planeconomie losgelaten. Een relatief kleine groep ondernemers profiteerde daarvan terwijl de bevolking verkommerde. De groep bestaat uit de oligarchen waar de regering van Poetin op steunt.

Poetin kreeg van Tsjoebajs zijn eerste belangrijke baan in het Kremlin. Tsjoebajs was jarenlang topman in Russische staatsbedrijven en werd vorig jaar door Poetin aangesteld als klimaatgezant en -adviseur.