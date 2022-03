Finland neemt 21 jachten in beslag voor onderzoek Russische link

Finland heeft 21 jachten in beslag genomen om te onderzoeken of de eigenaren daarvan vallen onder Europese sancties tegen Rusland. Volgens Sami Rakshit, hoofd van de handhavingsdienst, ‘zijn het geen boten die een gewone burger zou hebben, maar zijn ze ook geen 150 meter lang’. Voor Finland, een land met weinig miljonairs, is de waarde volgens hem ‘significant’.

De jachten liggen nog opgeslagen voor de winter en met de bevroren zee voor de Finse kust was de kans niet groot dat ze zouden vertrekken. Zolang het onderzoek loopt, mag dat hoe dan ook niet. Volgens Rakshit heeft een aantal eigenaren een link met belastingparadijzen. ‘We gaan er niet van uit dat alle in beslag genomen jachten onder de sancties vallen, maar dat is wat we nu proberen vast te stellen.’

De inbeslagnames zijn het gevolg van sancties die de Europese Unie heeft opgelegd aan oligarchen en andere mensen die nauwe banden hebben met de Russische president Vladimir Poetin, die de oorlog in Oekraïne begon. In Frankrijk zijn twee jachten ter waarde van in totaal 150 miljoen euro in beslag genomen. In Italië, Duitsland en Spanje werden ook al miljoenenjachten aan de ketting gelegd en villa’s in beslag genomen.