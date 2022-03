Rechtszaak voetballer Quincy Promes uitgesteld door ziekte

De rechtszaak van voetballer Quincy Promes volgende week donderdag wordt uitgesteld vanwege ziekte. Een van de procesdeelnemers is ziek, laat de rechtbank Amsterdam woensdag weten. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

Promes wordt vervolgd voor poging tot moord. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 30-jarige voetballer in 2020 op een familiefeest in Abcoude een neef met een mes in een knie gestoken. Bij dat steekincident heeft het slachtoffer fors knieletsel opgelopen.

Promes speelde op dat moment voor Ajax. Begin vorig jaar verhuisde hij naar de Russische voetbalclub Spartak Moskou.