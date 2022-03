Bezoekers spelen mee in sprookje op 70e verjaardag Efteling

De Efteling viert dit jaar zijn 70e verjaardag. Bezoekers kunnen dit vieren door mee te spelen in een sprookjesscène. Met een knipoog naar het kinderboek Alice in Wonderland van de Britse auteur Lewis Carroll, opent het attractiepark het nieuwe, tijdelijke sprookje Efteling Wonderland, meldt het attractiepark in Kaatsheuvel.

Bezoekers komen via een konijnenhol terecht in de moestuin van de Maartse Haas. Daar is van alles te beleven en er is muziek en dans. Ze worden als eregasten uitgenodigd aan een feestelijk gedekte theetafel met taartjes en feesthoedjes. Bezoekers kunnen op ieder moment aanschuiven en weer vertrekken.

Efteling Wonderland opent op maandag en is tot en met 3 oktober te bezoeken.