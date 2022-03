Techinvesteerder Prosus onderaan in licht lagere AEX

Prosus stond woensdag onderaan in de AEX-index, die een eerdere openingswinst zag verdampen. De techinvesteerder kampte met tegenvallende resultaten van het Chinese internetconcern Tencent, waarin het een groot belang heeft. Beleggers hielden verder de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne scherp in de gaten.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei dat de vredesgesprekken met Rusland ‘zwaar’ en ‘soms confronterend’ waren. Maar hij zei ook dat er ‘stap voor stap’ vooruitgang wordt geboekt. Daarnaast zullen de Verenigde Staten en westerse bondgenoten naar verwachting deze week extra sancties aankondigen tegen Rusland.

In Nederland is de stemming onder consumenten sinds de oorlog in Oekraïne flink verder verslechterd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zakte het vertrouwen bijna naar het laagste niveau ooit.

Prosus

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de min op 726,72 punten. De MidKap daalde ook 0,2 procent, tot 1052,35 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,4 procent. Londen won 0,3 procent ondanks een verdere toename van de Britse inflatie tot ruim 6 procent.

Prosus zakte bijna 5 procent. Het Chinese Tencent zag de omzet in het afgelopen kwartaal wel groeien, maar in het laagste tempo sinds de beursgang in 2004. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway volgde op de voet met een min van 4,7 procent. Shell was de sterkste stijger in de AEX met een plus van dik 3 procent, mede dankzij de hogere olieprijzen. Ook verhoogde Deutsche Bank het koersdoel voor het olie- en gasconcern en werd het koopadvies herhaald.

Renewi

In de MidKap bleef Boskalis ongewijzigd. De maritiem dienstverlener heeft een contract met een waarde van tussen de 50 miljoen en 150 miljoen euro gekregen van netbeheerder TenneT. De opdracht omvat onder meer de installatie van exportkabels die een offshore windmolenpark zullen verbinden met het hoogspanningsnet van TenneT in Nederland.

Renewi steeg 2 procent na een positieve handelsupdate van het afval- en recyclingbedrijf. Avantium zakte bijna 5 procent na publicatie van de jaarcijfers. Het chemieconcern zag de omzet in 2021 met 11 procent stijgen, maar leed wel meer verlies. In Stockholm daalde Volvo Cars 0,4 procent. De autoproducent verlaagde zijn verwachtingen vanwege het wereldwijde chiptekort, dat vooral de autosector raakt.

De euro was 1,1001 dollar waard, tegen 1,1014 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent duurder op 111,44 dollar. Brentolie kostte 2,2 procent meer op 118,07 dollar.