NS: Mondkapjes nagenoeg verdwenen in treinen

‘Ik zit nu toevallig in de trein en nagenoeg niemand draagt meer een mondkapje’, aldus de woordvoerster. ‘Dinsdag droegen de mensen nog wel een mondkapje, maar je merkte wel dat ze er echt genoeg van hadden. We hopen dat er nu meer mensen met de trein gaan, nu een mondkapje niet meer nodig is. Het is voor ons echt een feestje. Sinds maandag rijden nagenoeg ook alle treinen weer, omdat minder collega’s thuiszitten door ziekte. We gaan terug naar het oude normaal.’

Ruim twee jaar na de uitbraak van het coronavirus in Nederland is woensdag een einde gekomen aan de voornaamste coronamaatregelen die nog golden. De coronaverplichtingen worden omgezet in adviezen, zoals het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer, taxi’s en plekken waar het heel druk is. Op vliegvelden en in het vliegtuig is een mondkapje nog wel verplicht.

Advies

Het kabinet heeft de coronamaatregelen versoepeld, omdat de omikronvariant van het virus die de laatste maanden rondgaat mensen doorgaans minder ziek maakt dan eerdere varianten. Op intensive cares is het aantal coronapatiënten vrij stabiel op een veel lager niveau dan toen de deltavariant de overhand had.

Wat blijft, is het uitgangspunt dat mensen die klachten hebben thuis moeten blijven en zich moeten laten testen. Ook blijft het advies om binnenruimtes goed te ventileren, coronavaccins te halen, regelmatig handen te wassen en in je elleboog te hoesten en niezen. In het algemeen roept de overheid mensen op rekening met elkaar te houden en bijvoorbeeld afstand te houden als iemand daar om vraagt.