ING stopt na 2025 met financieren olie- en gaswinning

ING stopt voor het einde van 2025 met de financiering van de zoektocht naar en ontginning van olie- en aardgasvelden. De bank wil tegelijkertijd meer geld steken in de ontwikkeling van hernieuwbare energie, waar bijvoorbeeld windmolenparken of zonnepanelen voor zorgen. Over iets minder dan drie jaar moet de financiering van dit soort projecten met de helft zijn gestegen, kondigt ING aan.

ING stapt niet volledig uit de sector voor fossiele energie. Zo verstrekt het financieel concern nog wel krediet voor bijvoorbeeld olie- en gaspijpleidingen, om zo de toelevering van energie veilig te stellen.