Rusland ontkent Oekraïens lokaal bestuur te willen vervangen

Rusland heeft geen plannen om het lokaal bestuur in de ingenomen gebieden in Oekraïne te vervangen. De woordvoerder van het Kremlin zei volgens persbureau TASS dat hier volstrekt geen plannen voor zijn. De ‘speciale militaire operatie’ die 24 februari van start ging, moet de militaire infrastructuur van Oekraïne uitschakelen.

Rusland stelt geen burgerdoelen te bestoken, geen gebieden te willen veroveren of bezetten en over het algemeen niet in steden te willen vechten. Maar president Vladimir Poetin heeft naar eigen zeggen de aanval ook ingezet omdat extreemrechtse groepen en milities etnische Russen zouden vervolgen. Hij wil daarom Oekraïne ‘denazificeren’, wat lijkt te wijzen op een politieke omwenteling.

Rusland heeft sinds de aanval is begonnen bijna 50.000 vierkante kilometer Oekraïne veroverd (de oppervlakte van Nederland is bijna 42.000 km2), maar Cherson in het zuiden lijkt vooralsnog de enige grote stad die is aangevallen en ingenomen. Er woeden bloedige gevechten om de zuidoostelijke stad Marioepol, maar Moskou maakt voortdurend melding van troepen van de Oost-Oekraïense pro-Russische separatisten die daar in de aanval zijn. De stad wordt vooral verdedigd door extreemrechtse milities. In het noorden zijn er in een maand van strijd geen serieuze pogingen gedaan om de grote steden Kiev en Charkov in te nemen.