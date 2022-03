Kaarsjes op ereveld voor gefusilleerde Sovjetsoldaten

Stichting Sovjet Ereveld wil op 9 april bij zonsopgang 101 kaarsjes aansteken ter nagedachtenis van de 77 Sovjetsoldaten die in de Tweede Wereldoorlog in Kamp Amersfoort werden gefusilleerd. Voor de 24 Sovjetmilitairen die door honger en ontbering omkwamen in het kamp worden 24 kaarsen aangestoken. Op 9 april is het tachtig jaar geleden dat de 77 Sovjetsoldaten werden doodgeschoten door de Duitse bezetters.