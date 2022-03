BBC: Shell heroverweegt vertrek uit groot olieproject Noordzee

Shell heroverweegt een eerder besluit om zich terug te trekken uit een groot nieuw olieproject in de Noordzee. Dat zeggen bronnen tegen de BBC. Door de oorlog in Oekraïne zijn de olieprijzen hard gestegen en heeft het Verenigd Koninkrijk aangekondigd de import van Russische olie te gaan verbieden. Daardoor wordt het Verenigd Koninkrijk afhankelijker van productie in de Noordzee.

Het gaat om het Cambo-veld ten westen van de Shetlandeilanden, waarin Shell aandeelhouder is. In december zei Shell niet door te willen gaan met de ontwikkeling van het project omdat er niet genoeg economisch voordeel zou zijn en er kans op vertragingen was. De plannen van Shell voor het Cambo-veld stuitten ook op felle weerstand van klimaatactivisten omdat een nieuw olieveld niet past bij het streven van de Britse regering om in 2050 geen broeikasgassen meer uit te stoten.

Maar Shell zou die stap nu dus heroverwegen. Door de oorlog in Oekraïne zijn de olieprijzen naar de hoogste niveaus in jaren gestegen, waardoor Cambo economisch weer veel interessanter wordt. Het veld zou vele miljoenen vaten olie bevatten.

Vergunning

De Britse toezichthouder moet nog wel een vergunning geven voor de productie van het Cambo-veld dat als een van de belangrijkste potentiële olieprojecten in het Verenigd Koninkrijk wordt gezien. Shell heeft onlangs ook een hernieuwde vergunningsaanvraag voor de ontwikkeling van een groot gasveld in de Noordzee ingediend, het Jackdaw-project.

De Britse minister van Economische Zaken Kwasi Kwarteng heeft eerder al gezegd dat het ‘volstrekt gestoord’ zou zijn als het Verenigd Koninkrijk zijn rug zou toekeren naar olie- en gasproductie in de Noordzee. Volgens hem kan een hogere eigen productie namelijk de ‘kwade grip’ van de Russische president Vladimir Poetin op de westerse energiemarkt verzwakken.