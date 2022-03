Oppositie wil uitleg over rol De Jonge in mondkapjesdeal

De oppositie wil weten welke rol Hugo de Jonge precies gespeeld heeft in het sluiten van de mondkapjesdeal met het bedrijf van Sywert van Lienden. Aanleiding is een artikel van de Volkskrant waaruit blijkt dat De Jonge er in april 2020 binnen zijn ministerie op aandrong dat er met de ondernemer gesproken zou worden.

De Jonge, destijds minister van Volksgezondheid, heeft altijd beweerd dat hij niet betrokken is geweest bij de deal en slechts informatie had doorgestuurd naar de verantwoordelijken. Uit appjes die de Volkskrant heeft achterhaald, blijkt echter dat hij aan de hoge ambtenaar Bas van den Dungen liet weten dat hij hoopte dat het contact met Van Lienden gelegd zou worden. Die gaf daar met spoed gehoor aan.

Een aantal oppositiepartijen lijkt de bemoeienis van De Jonge wel degelijk te zien als een vorm van betrokkenheid bij de deal. De PvdA en JA21 willen een debat over de kwestie. DENK-leider Farid Azarkan zegt dat het vertrouwen in de politiek op het spel staat. Fleur Agema van de PVV spreekt van een doofpot en noemt De Jonge een leugenaar.

Verantwoordelijkheid

Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat het doel was ‘zo snel en zo veel mogelijk beschermingsmiddelen van goede kwaliteit voor de zorg te verkrijgen’. Daarom is ervoor gekozen ‘om leads serieus na te gaan’. Vanwege de ‘potentiële grote omvang van het voorstel van de heer Van Lienden zijn de partijen verder met elkaar in gesprek gegaan’.

Voor vragen over ‘ieders rol en verantwoordelijkheid’ verwijst het ministerie naar een onderzoek van Deloitte dat momenteel wordt verricht. Dat is vertraagd, meldde verantwoordelijk minister Conny Helder maandag, maar moet voor het zomerreces klaar zijn. De appjes van De Jonge waar de Volkskrant over schrijft worden daarin volgens het ministerie meegenomen.