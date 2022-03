Bondskanselier Scholz ziet Russisch offensief vastlopen

Het Russische offensief in Oekraïne is ondanks permanente aanvallen van de Russische strijdkrachten vastgelopen, meent de Duitse regeringsleider Olaf Scholz. Hij vraagt het Kremlin om de vijandelijkheden onmiddellijk te stoppen.

Scholz herhaalde in een toespraak in de Bondsdag dat Duitsland Oekraïne blijft helpen, maar niet wil dat de NAVO betrokken wordt in het conflict. Er komen dus geen no-flyzone of NAVO-’vredestroepen’ in Oekraïne. Moskou heeft al gewaarschuwd dat de inzet van ‘vredestroepen’ van NAVO-landen onmiddellijk tot een botsing met Rusland zullen leiden.

Scholz wil het risico vermijden dat de NAVO en Rusland in een mogelijk nucleair conflict raken. Hij zei dat de sancties tegen Rusland dat land veel schade berokkenen en dat er ‘constant wordt gewerkt aan meer sancties’. De Russische president Vladimir Poetin moet volgens Scholz ‘de waarheid onder ogen zien: deze oorlog verwoest niet alleen Oekraïne, maar ook de toekomst van Rusland’.