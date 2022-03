Olie- en gasconcern Shell helpt AEX aan kleine winst

Olie- en gasconcern Shell stond woensdag bovenaan in de AEX-index, die een kleine winst liet zien. De stemming op het Damrak werd gesteund door sterke koerswinsten in Azië en op Wall Street. De Amsterdamse beurs lijkt daarmee de koersverliezen die volgden op de Russische invasie in Oekraïne verder achter zich te laten.

De oorlog in Oekraïne bleef de beurshandel wel domineren. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei dat de vredesgesprekken met Rusland ‘zwaar’ en ‘soms confronterend’ waren. Maar hij zei ook dat er ‘stap voor stap’ vooruitgang wordt geboekt. Daarnaast zullen de Verenigde Staten en westerse bondgenoten naar verwachting deze week extra sancties aankondigen tegen Rusland.

In Nederland is de stemming onder consumenten sinds de Russische inval in Oekraïne flink verder verslechterd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zakte de graadmeter waarmee het vertrouwen wordt gemeten bijna naar het laagste niveau ooit.

Andere beurzen

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 729,89 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 1055,66 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs bleven vrijwel vlak. Londen won 0,3 procent ondanks een verdere toename van de Britse inflatie tot 6,2 procent in februari.

Shell won 1,3 procent, mede dankzij de hogere olieprijzen. Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een min van 0,7 procent.

Boskalis

In de MidKap won Boskalis 0,1 procent. De maritiem dienstverlener heeft een contract met een waarde van tussen de 50 miljoen en 150 miljoen euro gekregen van netbeheerder TenneT. De opdracht omvat onder meer de installatie van exportkabels die het geplande offshore windmolenpark Hollandse Kust West Beta zullen verbinden met het hoogspanningsnet van TenneT in Nederland. Boskalis voert het contract uit met zijn partner NBO, die de kabels zal ontwerpen en leveren.

Renewi steeg dik 1 procent na een positieve handelsupdate van het afval- en recyclingbedrijf. Avantium zakte bijna 5 procent na publicatie van de jaarcijfers. Het chemieconcern zag de omzet in 2021 met 11 procent stijgen, maar leed wel meer verlies. In Stockholm daalde Volvo Cars licht. De autoproducent verlaagde zijn verwachtingen vanwege het wereldwijde chiptekort, dat vooral de autosector raakt.

De euro was 1,1021 dollar waard, tegen 1,1014 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 110,38 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 116,90 dollar.