Hoger ziekteverzuim in februari door coronagolf

Het ziekteverzuim is in februari verder gestegen door een toename van het aantal coronabesmettingen. Dat melden arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare die stellen dat 60 procent van alle ziekmeldingen het gevolg was van corona.

Het totale ziekteverzuim kwam uit op 5,5 procent, tegen 5 procent in januari. Alleen aan het begin van de coronapandemie, in maart 2020, telden de bedrijven een hoger ziekteverzuim. ArboNed en HumanCapitalCare zijn werkzaam voor ruim 63.000 werkgevers met gezamenlijk ongeveer 1 miljoen werknemers. Eerder deze week meldde ook verzekeraar Interpolis al dat het aantal ziekmeldingen op het hoogste niveau ligt in vier jaar.

Dat kwam volgens de verzekeraar mede door het loslaten van het thuiswerkadvies. ArboNed en HumanCapitalCare roepen bedrijven en werknemers op de basisregels voor wat betreft afstand houden, handen wassen en ventileren na te blijven leven en waar mogelijk ook thuiswerken in stand te houden. Daarmee kan uitval door corona en de griepgolf die zich momenteel ontwikkelt volgens de arbodiensten worden beperkt.

Sectoren

Mensen die zich vanwege een coronabesmetting ziek meldden, waren wel weer sneller aan het werk dan de afgelopen periode door de veelal minder ernstige gevolgen van een besmetting met de omikronvariant. In februari was 83 procent na twee weken weer aan de slag, in januari ging het nog om 76 procent.

Griep had slechts een beperkte invloed op het ziekteverzuim. Zo’n 15 procent van alle meldingen had met die ziekte te maken.

Het ziekteverzuim was met 7,8 procent het hoogst in de zorg. Ook in het onderwijs en de industrie werden, met respectievelijk 6,5 procent en 6,4 procent ziekteverzuim, relatief veel mensen ziek. In die sectoren is thuiswerken moeilijk of niet mogelijk.