Rechtbank doet uitspraak in zaak Nigeriaanse weduwen tegen Shell

Is Shell medeplichtig aan de dood van negen Nigeriaanse activisten, die in 1995 werden opgehangen? De rechtbank in Den Haag velt woensdag een oordeel over die vraag in een civiele zaak die is aangespannen door vier Nigeriaanse weduwen. Zij beschuldigen Shell van het omkopen van getuigen, zodat die belastende verklaringen zouden afleggen tegen hun echtgenoten. Die speelden een leidende rol in protesten tegen olievervuiling in de Nigerdelta.