Banken winnen op positief gestemd Wall Street

Grote Amerikaanse banken zijn dinsdag hoger geëindigd bij het slot van de beurzen in New York. De voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, liet een dag eerder doorschemeren dat de rentes in de Verenigde Staten sneller omhoog moeten om de sterke inflatie te beteugelen, wat financieel dienstverleners helpt bij hun verdienmodel.

Wells Fargo, een grote hypotheekverstrekker in de VS, steeg 4,4 procent. Andere banken als Goldman Sachs, Citi, JPMorgan Chase en Morgan Stanley wonnen tot 2,1 procent.

Powell zei maandag dat de inflatie veel te hoog is en dat rente waarschijnlijk sneller omhoog moet. Daags na een verliesbeurt eindigden de belangrijkste beursgraadmeters weer met winst. De Dow-Jonesindex won 0,7 procent tot 34.807,46 punten. De brede S&P 500 steeg 1,1 procent tot 4.511,61 punten en techbeurs Nasdaq veerde bijna 2 procent op tot 14.108,82 punten.

Relatieve rust op de oliemarkten zorgde ook voor wat meer optimisme. De prijs voor een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent tot 111,67 dollar per vat. Brentolie werd 0,2 procent minder waard op 115,38 dollar. De aanval van het olierijke Rusland op Oekraïne zorgde eerder voor fikse prijsstijgingen voor olie.

Alibaba

Alibaba maakte een koerssprong van 11 procent. Het concern voert zijn aandeleninkoopprogramma op van 15 miljard dollar naar 25 miljard dollar. Dit is gunstig voor beleggers aangezien de blijvende aandeelhouders na de inkoop een groter deel van het bedrijf bezitten. De winst hoeft dan over minder aandelen te worden verdeeld en de winst per aandeel stijgt daardoor vaak.

Nike steeg 2,2 procent. De fabrikant van sportartikelen heeft in het afgelopen kwartaal meer verkocht, ondanks verstoringen bij de productie in Zuidoost-Azië door uitbraken van het coronavirus en lockdowns. Vooral in Noord-Amerika ging de verkoop flink omhoog.

Boeing

In de nasleep van het vliegtuigongeluk in China bleef de aandacht ook uitgaan naar Boeing (plus 2,8 procent). Luchtvaartmaatschappij China Eastern Airlines houdt voorlopig alle toestellen van het type Boeing 737-800, waarmee de crash plaatsvond, aan de grond.

Tencent Music won bijna 10 procent. De muziektak van het Chinese techconcern Tencent boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Ook liet het bedrijf weten een tweede beursnotering in Hongkong na te streven.

De euro was 1,1027 dollar waard, tegenover 1,1014 dollar bij het slot van de Europese beurzen.