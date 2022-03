Rusland: alleen inzet kernwapens als bestaan wordt bedreigd

‘We hebben een beleid voor binnenlandse veiligheid, en het is openbaar. Je kunt alle redenen lezen voor het gebruik van kernwapens’, zei Peskov. ‘Dus als het een existentiële bedreiging is voor ons land, dan kan het worden gebruikt in overeenstemming met ons beleid’, aldus Peskov op vragen van journalisten over wanneer kernwapens worden ingezet.

Poetin kondigde eind vorige maand, enkele dagen na de invasie in Oekraïne, aan de nucleaire wapens van Rusland als afschrikkingsmiddel in paraatheid te brengen. VN-topman Antonio Guterres zei vorige week om die reden een nucleair conflict niet langer uit te sluiten.