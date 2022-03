VS: binnenkort meer sancties bondgenoten tegen Rusland

De Verenigde Staten en hun westerse bondgenoten kondigen deze week extra sancties aan tegen Rusland, zegt het Witte Huis. Dat zou donderdag moeten gebeuren als de Amerikaanse president Joe Biden ontmoetingen heeft met de NAVO en de EU in Brussel, heeft de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan meegedeeld.

Het gaat volgens hem om een volgend sanctiepakket. Een belangrijk onderdeel daarvan is aanscherping van bestaande strafmaatregelen om het Moskou nog moeilijker te maken om sancties te omzeilen, aldus Sullivan. Biden zal ook verdere Amerikaanse bijdragen aankondigen om de humanitaire omstandigheden voor vluchtelingen en burgers in Oekraïne te verlichten. Veel mensen zitten nog vast in belegerde steden.

De president gaat volgens de veiligheidsadviseur tijdens zijn bezoek met de bondgenoten werken aan aanpassingen op langere termijn van de NAVO-troepenmacht. Ook kondigt hij ‘gezamenlijke actie’ aan voor het verbeteren van de energiezekerheid in Europa, dat sterk afhankelijk is van Russisch gas.