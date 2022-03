Kuipers: Janssen-booster voor iedereen, maar andere booster beter

Mensen die een booster met het Janssen-vaccin willen hebben, kunnen daarvoor vanaf woensdag een afspraak bij de GGD maken. Iedereen kan in principe voor deze booster kiezen, ook zonder medische redenen. Als er geen medische belemmeringen zijn, raadt zorgminister Ernst Kuipers echter aan voor een booster te kiezen met het mRNA-vaccin, zoals Pfizer/BioNTech of Moderna.

Ook mensen die eerder met een ander corona-vaccin zijn ingeënt, kunnen voor een Janssen-booster kiezen. ‘Als iemand een allergische reactie heeft ontwikkeld voor een mRNA-vaccin kan dit een reden zijn’, aldus een woordvoerder van het ministerie van VWS. Maar ook als iemand om een andere reden geen booster met het mRNA-vaccin wil, kan voor een Janssen-booster worden gekozen.

Dit moet een weloverwogen en bewuste keuze zijn, benadrukt Kuipers in een brief aan de Kamer. Een booster met een mRNA-vaccin geeft betere bescherming. Bij het Janssen-vaccin kan daarnaast de uiterst zeldzame, maar ernstige bijwerking trombose met trombocytopenie syndroom (TTS) optreden, tekent de zorgminister in zijn brief aan.

De booster met het Janssen-vaccin is op een beperkt aantal GGD-vaccinatielocaties beschikbaar. Vanaf vrijdag kunnen de eerste Janssen-boosters worden gezet.