TotalEnergies stopt ‘zo snel mogelijk’ inkoop Russische olie

Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies stopt zo snel mogelijk met het aankopen van olie en olieproducten uit Rusland. Het bedrijf kreeg de afgelopen weken veel kritiek omdat het zakelijke banden bleef onderhouden met het land dat eind februari Oekraïne binnenviel. De verslechterende situatie in het Oost-Europese land geeft volgens TotalEnergies aanleiding om geen nieuwe contracten meer af te sluiten voor de inkoop van Russische olie.

TotalEnergies blijft nog wel gas kopen uit Rusland, dat voor Europa de belangrijkste leverancier is van aardgas. Het bedrijf heeft ook minderheidsbelangen in enkele Russische bedrijven. Die willen de Fransen niet zomaar verkopen, omdat dit Russische investeerders juist zou bevoordelen. TotalEnergies verstrekt geen nieuw kapitaal voor projecten in Rusland, meldt het bedrijf op zijn website.

Maandag besmeurden activisten het hoofdkantoor van TotalEnergies in Parijs omdat het bedrijf nog niet volledig uit Rusland was vertrokken. Branchegenoten als Shell, BP en ExxonMobil hadden zo’n vertrek al wel aangekondigd.