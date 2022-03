Parijs benoemt Oekraïense stad Kiev tot ereburger

In een lange verklaring op de website laat de stad weten de Russische inval in Oekraïne krachtig te veroordelen en pal achter het land te staan. Wat de Franse hoofdstad betreft is toekenning van het ereburgerschap ‘het sterkste gebaar om solidariteit met Kiev te belichamen’.

De gemeenteraad van Parijs heeft ook besloten een miljoen euro beschikbaar te stellen aan verenigingen en organisaties die zorgen voor Oekraïense vluchtelingen die in de stad aankomen.