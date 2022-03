Topoverleg Amerikanen en Britten over staalheffingen

Volgens Britse media schrappen de Amerikanen hun heffingen van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium uit het Verenigd Koninkrijk. In ruil maakt de Britse regering een einde aan invoertarieven van 25 procent op Amerikaanse merken als Harley-Davidson, die als vergelding voor Trumps heffingen waren ingevoerd.

‘We boeken veel vooruitgang’, zei Trevelyan in de Amerikaanse stad Baltimore. ‘We zien waar we uitkomen.’

De Britse regering toonde zich eerder optimistisch over het slagen van de onderhandelingen over een einde aan de heffingen. Trump voerde die importheffingen in 2018 in op staal en aluminium uit bijna alle andere landen, waaronder bondgenoten als de Europese Unie en Japan. Hij wilde met die handelsbarrière de Amerikaanse staalindustrie steunen en beriep zich op een wet voor de bescherming van de nationale veiligheid.

De Britse regering onderhandelt nog altijd met de Amerikanen over een nieuw vrijhandelsverdrag. Trevelyan zei in een interview met Daily Mail dat een eventuele deal over metaal en aluminium die gesprekken ook helpt. Door de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU golden de afspraken van het landenblok met de VS niet meer. Premier Boris Johnson, een uitgesproken voorstander van de brexit, beweerde meermaals dat het na het vertrek uit de EU gemakkelijker zou worden om handelsdeals te sluiten met andere landen.