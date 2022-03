Moskou verwerpt waarschuwing VS over Russische cyberaanvallen

De Russische regering verwerpt de waarschuwing van de Amerikaanse president Joe Biden dat Rusland cyberaanvallen kan gaan uitvoeren op bedrijven als vergelding voor de harde westerse sancties vanwege de oorlog in Oekraïne. Volgens het Kremlin laat Rusland zich niet in met ‘banditisme’.

Biden zei maandag dat er informatie van de inlichtingendiensten is dat Moskou naar manieren kijkt om cyberaanvallen uit te voeren op Amerikaanse ondernemingen. Hij drong er dan ook bij bedrijven op aan de cyberverdediging onmiddellijk te versterken.

Maar volgens Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov is daar geen sprake van. ‘De Russische federatie, in tegenstelling tot veel westerse landen, doet niet aan banditisme op staatsniveau.’ Rusland is al vaker beschuldigd van cyberaanvallen op de Verenigde Staten en andere landen, maar dat wordt steevast ontkend door Moskou.

Volgens het Witte Huis lopen bedrijven die actief zijn met belangrijke infrastructuur risico om doelwit te worden van cyberaanvallen. De Amerikaanse overheid zegt tot dusver nog geen signalen te hebben gezien van grote Russische cyberaanvallen op infrastructuur of overheidsinstellingen.