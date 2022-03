Renze Klamer gaat talkshow op late avond presenteren bij RTL 4

Renze Klamer gaat aan de slag bij RTL. Het voormalige BNNVARA-gezicht heeft een contract voor twee jaar getekend. Vanaf augustus is Klamer bij de zender te zien in zijn eigen talkshow op de late avond. Het programma is dan de hele maand elke werkdag te zien bij RTL 4.

‘Zo. Ik vond het wel eens tijd worden voor m’n tv-comeback. Gelukkig vond Peter van der Vorst dat ook, dus we hebben er maar meteen een 2-jarig contract van gemaakt. Hopsa!’, schrijft de nieuwbakken RTL-presentator dinsdag op Twitter. Bij de tekst plaatst hij een foto van zichzelf en directeur content bij RTL, Van der Vorst.

Van der Vorst is blij met de komst van Klamer, stelt hij in een persbericht over de transfer van Klamer. ‘Hij is een uiterst waardevolle toevoeging aan ons team van programmamakers en is breed inzetbaar. Op zowel journalistiek als entertainmentgebied. In beide genres gaan we de komende jaren met elkaar bouwen aan een mooie toekomst. De latenightshow in augustus is slechts het begin’, aldus de RTL-baas.

Met de talkshow op de late avond van RTL keert Klamer (32) voor het eerst sinds het voorjaar van 2021 terug op tv. Toen werd wegens ‘een gebrek aan urgentie’ onverwachts de stekker uit de BNNVARA-talkshow De Vooravond getrokken, een programma dat hij presenteerde met Fidan Ekiz. Daarvoor presenteerde Klamer in zijn eentje al de NPO-latenightshow Laat op Vrijdag. Van 2010 tot 2018 werkte Klamer voor de EO waar bij verschillende programma’s presenteerde voor radio en tv.