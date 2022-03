EU veegt kritiek op inperking burgerrechten in Oekraïne van tafel

De Oekraïense president Zelenski verbood zondag elf Russischgezinde oppositiepartijen, waaronder die van een belangrijke rivaal. Ook gaf hij opdracht alle landelijke tv-zenders gelijk te schakelen met de staatstelevisie. Dat kwam hem niet alleen op Russische hoon, maar ook op een enkele gefronste wenkbrauw in het Westen te staan.

Maar Oekraïne vecht op het ogenblik om te overleven en verkeert in staat van beleg, zegt de woordvoerder van Borrell, de hoogste diplomaat van de EU. ‘Ik denk dat het niet helemaal een passend moment is om te praten over sommige rechten en de ontwikkeling van de democratie.’ Het is nu eerst zaak dat er straks ‘nog een land over is met mensen die van die rechten kunnen genieten’. De regering in Kiev heeft de handen vol ‘aan het redden van levens van burgers en het afslaan van de brute agressie’ van grote buur Rusland. Alles wat zij doet zou in dat teken staan.

Wie Oekraïne afschildert als een land waar de rechten van burgers worden ingeperkt, echoot bovendien Russische propaganda en desinformatie, stelt de woordvoerder.