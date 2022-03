VN-topman: absurde oorlog in Oekraïne moet worden beëindigd

VN-topman António Guterres drong dinsdag aan op een einde aan de ‘absurde oorlog’ die pakweg een maand geleden is begonnen met de Russische invasie in Oekraïne. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties waarschuwde dat het conflict ‘snel nergens heen gaat’ en het Oekraïense volk ‘een levende hel doormaakt.’

‘Het voortzetten van de oorlog in Oekraïne is moreel onaanvaardbaar, politiek onverdedigbaar en militair onzinnig’, zei Guterres tegen verslaggevers. Zelfs als de Russen havenstad Marioepol veroveren, dan nog is de oorlog volgens hem niet te winnen. ‘Oekraïne kan niet stad voor stad, straat voor straat, huis voor huis worden veroverd.’