Alibaba en Nike stijgen op licht hoger Wall Street

Het Chinese webwinkelconcern Alibaba en sportmerk Nike behoorden dinsdag tot de grote winnaars op de beurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op de aankondiging van Alibaba om flink meer eigen aandelen in te gaan kopen en Nike kwam met beter dan verwachte resultaten.

Alibaba maakte een koerssprong van 12 procent. Het concern voert zijn aandeleninkoopprogramma op van 15 miljard dollar naar 25 miljard dollar. Dit is gunstig voor beleggers aangezien de blijvende aandeelhouders na de inkoop een groter deel van het bedrijf bezitten. De winst hoeft dan over minder aandelen te worden verdeeld en de winst per aandeel stijgt daardoor vaak.

Nike steeg bijna 6 procent. De fabrikant van sportartikelen heeft in het afgelopen kwartaal meer verkocht, ondanks verstoringen bij de productie in Zuidoost-Azië door uitbraken van het coronavirus en lockdowns. Vooral in Noord-Amerika ging de verkoop flink omhoog.

Inflatie

De beursgraadmeters op Wall Street veerden weer op na de verliesbeurt een dag eerder die volgde op uitlatingen van Jerome Powell. De Amerikaanse centralebankpresident waarschuwde dat de inflatie veel te hoog is en dat rente waarschijnlijker sneller dient te worden verhoogd om de stijging van het algemene prijspeil te beteugelen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,5 procent in de plus op 34.713,79 punten. De brede S&P 500 klom 0,6 procent tot 4485,78 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,7 procent tot 13.933,25 punten.

Boeing

In de nasleep van het vliegtuigongeluk in China bleef de aandacht ook uitgaan naar Boeing (plus 0,4 procent). Luchtvaartmaatschappij China Eastern Airlines houdt voorlopig alle toestellen van het type Boeing 737-800, waarmee de crash plaatsvond, aan de grond. Na het ongeluk werden massaal vluchten geannuleerd in China.

Tencent Music won 1,1 procent. De muziektak van het Chinese techconcern Tencent boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Ook liet het bedrijf weten een tweede beursnotering in Hongkong na te streven.

Tesla klom 1,5 procent. De Tesla-fabriek bij Berlijn is dinsdag officieel in gebruik genomen. De fabriek is de eerste productiefaciliteit van het automerk in Europa. De fabrikant van elektrische auto’s hoopt met de fabriek beter de concurrentie aan te kunnen met de Duitse rivalen Mercedes-Benz, BMW en Volkswagen.