Voedselveiligheid heeft ‘topprioriteit’ na fipronilaffaire

Dat schrijven zorgminister Ernst Kuipers en zijn landbouwcollega Henk Staghouwer aan de Kamer. Miljoenen eieren moesten destijds worden vernietigd omdat ze met het voor mensen schadelijke bestrijdingsmiddel waren vervuild.

Na deze affaire is een actieplan opgesteld door de ministeries van Volksgezondheid en Landbouw en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Uit de evaluatie van dat actieplan blijkt dat de voedselveiligheid inmiddels hoog in het vaandel staat, schrijven de ministers. ‘Alle partijen zijn doordrongen van het belang van het borgen van de voedselveiligheid en van de verantwoordelijkheid die zij als onderdeel van het voedselveiligheidssysteem hierin hebben.’

Nieuwe incidenten niet uitgesloten

De ministers waarschuwen wel dat nieuwe incidenten of crises niet kunnen worden uitgesloten. ‘Voedselveiligheid lijkt vanzelfsprekend, maar alertheid blijft noodzakelijk. Het stelsel vraagt continue aandacht van onze departementen, de NVWA en het betrokken bedrijfsleven.’

Het is nog niet gelukt om de NVWA meer mogelijkheden te geven om in te grijpen als de voedselveiligheid in het geding is. Er wordt aan gewerkt om extra mogelijkheden juridisch te regelen.