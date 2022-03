Griekse buitenlandminister wil hulpmissie naar Marioepol leiden

De Griekse minister Nikos Dendias van Buitenlandse Zaken is van plan een hulpmissie te leiden naar de belegerde Oekraïense havenstad Marioepol. Voorwaarde is dat de strijdende partijen dat toelaten. Voordat Rusland Oekraïne binnenviel woonden er pakweg 100.000 etnische Grieken in en rond de strategische havenstad aan de Zee van Azov.

Marioepol ligt al dagen onder vuur van Russische troepen en de inwoners zijn verstoken van gas, water en licht. Dendias zegt de hulpmissie naar de stad in samenwerking met het Rode Kruis te willen leiden. Hij heeft de Oekraïners gevraagd de missie te vergemakkelijken en Rusland deze niet te belemmeren. ‘De prioriteit van de Griekse regering is om onze etnische gemeenschap en burgers te beschermen’, zei Dendias.

De Griekse consul-generaal in Marioepol hielp bij de coördinatie van evacuatiemissies toen hij vastzat in de stad en werd als een held begroet toen hij dit weekend terugkeerde in Athene. Griekenland bood vorige week ook aan om de kraamkliniek in de stad, die eerder deze maand werd aangevallen, te herbouwen.

Sinds het begin van de oorlog op 24 februari zijn ongeveer 13.000 Oekraïense vluchtelingen naar Griekenland gegaan, waaronder meer dan 4000 kinderen. Oekraïne heeft eerder dinsdag aangekondigd opnieuw zogenoemde humanitaire corridors te openen om burgers uit de stad naar Zaporizja te evacueren. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn nog ongeveer 130.0000 van de oorspronkelijke 440.000 inwoners in de stad aanwezig.