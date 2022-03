Tientallen Russische vliegtuigen in beslag genomen om sancties

Tientallen Russische vliegtuigen zijn in het buitenland in beslag genomen. Volgens het Russische persbureau Interfax gaat het om 78 toestellen. Moskou worstelt met harde westerse sancties na de invasie van Oekraïne. Daardoor is het grootste deel van de leveringen van vliegtuigen en onderdelen aan Rusland stopgezet.

In totaal zijn er 780 geleasete vliegtuigen in Rusland, waarvan 515 afkomstig van buitenlandse bedrijven. Uit angst dat die bedrijven de vliegtuigen opeisen als ze buiten Rusland landen, heeft het land luchtvaartmaatschappijen opgeroepen niet meer buiten Rusland en Belarus te vliegen met geleasete toestellen.

Die vliegtuigen stonden ook vaak in het buitenland geregistreerd. Bijna alle toestellen van Boeing en Airbus die door Russische luchtvaartmaatschappijen worden gebruikt, waren bijvoorbeeld geregistreerd in Bermuda en Ierland. Vorige week hebben die twee landen de certificering van alle door Rusland geëxploiteerde vliegtuigen opgeschort. Rusland maakte het vervolgens mogelijk voor buitenlandse partijen om toestellen in Rusland te registreren.

Het land had 1367 toestellen toen de sancties werden opgelegd. Daarvan zijn er nu bijna achthonderd ingeschreven in het Russische vliegtuigregister. Rusland zegt het geschil met de leasemaatschappijen te willen oplossen. De verhuurders van de vliegtuigen willen echter niet onderhandelen over een compensatie of over een verkoop, aldus de Russen.